Da Potenza a Leopoli un grande carico di aiuti raccolti dai “Magazzini Sociali” per il popolo ucraino

Partirà da Potenza oggi pomeriggio un carico di aiuti per il popolo ucraino martoriato dal conflitto, in risposta ad una richiesta da parte del Comune di Mykolaïv, nei pressi di Leopoli. Questo viaggio di solidarietà è sostenuto da “Magazzini Sociali” con parte dei loro fondi e si deve al coraggio e al senso di appartenenza di una famiglia ucraina ormai adottiva di Potenza. Sarà infatti Roman, il padre, a consegnare gli aiuti nelle mani di Nazar, il figlio cresciuto a Potenza e ora attivista in Ucraina per il suo popolo.

Oltre 12 tonnellate di generi di prima necessità, a comporre un paniere selezionato in collaborazione con professionisti del settore, per portare cosa serve e cosa può essere consumato senza ulteriori particolari necessità.

“Vi ringraziamo per la preziosa e poderosa partecipazione alla raccolta fondi – fanno sapere gli organizzatori –. Un grazie ai tanti privati, alle tante aziende che ci hanno sostenuto. Con oltre 8000 euro abbiamo acquistato più di 5 tonnellate di aiuti. Grazie ai tanti che hanno deciso di dare vita ad azioni solidali ad hoc e condividere con noi il frutto di tante iniziative nel territorio componendo un solo grande Tir di buona volontà. Un grazie ai tanti bambini lucani per i loro disegni di pace, disegni che porteremo fin là ai nostri instancabili volontari e a questo lungo elenco di enti e partner dell’iniziativa”.

Hanno contribuito alla raccolta fondi, insieme a privati e imprese, mediante donazioni ed eventi dedicati: Colazione da Tiffany e Associazione Viveredonna Onlus; Scacciapensieri Compagnia Teatrale; Lions Potenza Duomo; UNICA Unione Italiana Consulenti Ambientali; Accademia delle arti marziali. Hanno organizzato raccolte di beni ed eventi solidali che hanno reso ancor più consistente il carico di solidarietà: Potenza Citta per le Donne in collaborazione con la consigliera regionale di Parità della Basilicata, la Provincia di Potenza, Legambiente Potenza, PaceBio, Al Duomo Potenza, Oltre Le Mura, Associazione L’Albero della Vita Basilicata, Le Ali di Frida, Telefono Donna Basilicata, Campagna Amica – Coldiretti Basilicata, Potenza Calcio, Comune di Tito, Comune di Oppido Lucano, Associazione Officina Sociale in collaborazione con Fondazione Madre Teresa di Calcutta, Casa Don Tonino Bello, Convento Parrocchia Santa Maria del Sepolcro, Accademia Jannita, Tag Srls, Parafarmacia Europea Stigliani, Parafarmacia Valanzano, la Dirigente, il personale, i docenti, gli alunni ed i genitori della Scuola Secondaria di I Grado del Plesso di Marsico Nuovo in collaborazione con l’azienda Pisani SRL Food&Beverage e l’azienda Conti Srl, il Comune di Tramutola in collaborazione con la Pro Loco Tramutola APS, la Parrocchia S.S. Trinità, Auser Tramutola, Circolo culturale Vincenzo Ferroni, UNPLI Basilicata Croce Rossa Italiana – gruppo Val d’Agri, Protezione civile Tramutola, Tramutola bikers, il Circolo PD Ruoti, il Circolo PD di Avigliano, la Pro Loco di Lagopesole.

“Ha contribuito ad individuare il paniere di aiuti la dottoressa Laura Mongiello, Presidente dell’Ordine Tecnologi Alimentari di Calabria e Basilicata. Si ringrazia per il trattamento riservato negli approvvigionamenti la famiglia Regina dei Cash&Carry Elefante e Tramutola Azienda Cartaria e per la generosa disponibilità del mezzo di trasporto Ponzio Rosario Autotrasporti” concludono dai Magazzini Sociali.