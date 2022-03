In considerazione delle difficoltà esposte dalle Prefetture della Campania sull’accoglienza e l’assistenza temporanea delle persone provenienti dall’Ucraina, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza con cui si dispone una convenzione con le associazioni di categoria degli albergatori per la formalizzazione delle disponibilità delle strutture ricettive per assicurare l’accoglienza dei profughi laddove non risulti possibile utilizzare le misure ordinarie da parte delle Prefetture.

Al fine di assicurare soluzioni di alloggiamento e assistenza temporanee delle persone provenienti dall’Ucraina, laddove non risulti possibile l’accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), è stato approvato lo schema di Convenzione Quadro per la formalizzazione della disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale e la definizione di condizioni uniformi di ospitalità e di una tariffa congrua e calmierata, che tenga conto del contesto emergenziale; è stato anche approvato lo schema di singolo contratto volto a regolare i rapporti tra il soggetto attuatore e la struttura ricettiva per l’ospitalità delle persone provenienti dall’Ucraina.

L’ordinanza della Regione Campania scaturisce dall’impellenza di fornire sollecita assistenza alla popolazione sfollata anche attraverso la pronta accoglienza in strutture ricettive, favorendo collocazioni in luoghi prossimi ai centri abitati, tali da consentire il mantenimento dei legami familiari e sociali, nonché il facile accesso ai servizi, soprattutto scolastici e sanitari.

E’ dunque necessario assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate e conseguentemente definire condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale.