Dieci giorni dopo l’ordinanza di sgombero, i 18 anziani presto faranno rientro nella casa di riposo a Ruoti.

Lo ha fatto sapere il sindaco di Ruoti, Anna Maria Scalise, che ha firmato una terza ordinanza che fa riferimento alla vicenda di un muro pericoloso, crollato già in una parte che ha portato ad attivare tutte le procedure emergenziali a tutela della pubblica e privata incolumità. Nell’ultima ordinanza viene disposta la riapertura della residenza assistenziale ma permangono gli altri divieti, vale a dire interdizione dell’area del sagrato della Chiesa del Rosario e parte della scalinata di collegamento alla sottostante Piazza Mercato.

“Siamo stati molto celeri e siamo riusciti – ha sottolineato il sindaco Anna Maria Scalise – a far tornare presto gli anziani in quella che è stata la loro ultima casa. Siamo intervenuti con grande tempestività perché ci siamo resi conto del pericolo imminente. Mettendo quindi in sicurezza l’area e anche gli anziani. Ora, insieme a loro, torneranno al lavoro anche le dieci persone impiegate nella struttura. Adesso stiamo lavorando per capire che tipo di intervento servirà dopo quello emergenziale già fatto dal Comune”.

Quest’ultimo lavoro infatti si è concluso in questi giorni, e anche la parte crollata è stata sistemata e messa in sicurezza con il riempimento di cemento. Adesso si attendono le varie relazioni di tecnici e geologi che stanno lavorando per capire che intervento servirà e redigere un progetto di messa in sicurezza per un muro realizzato negli anni 50’.

– Claudio Buono –

