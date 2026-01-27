E’ crollata una parte di pavimento del lungomare Tafuri, nel quartiere Torrione a Salerno.

Il pavimento ha ceduto nella zona in cui la scorsa estate è stato effettuato il ripascimento della spiaggia. Molta l’indignazione da parte della popolazione che ha subito criticato l’operato della politica.

Nel pomeriggio di ieri sono così comparse le transenne e il nastro bianco e rosso che impediscono il passaggio nell’area vicina al famoso giardino di “Asia e gli amici del mandorlo” che da giorni sembrava scricchiolare.

“Come previsto” si legge sui social.