Le sette Aree Interne della Regione Campania si riuniscono domani 28 gennaio, dalle 9:30 alle 13 a Contursi Terme per un appuntamento di grande rilevanza strategica: il Meeting delle Aree Interne della Campania, dedicato alle nuove forme di governance territoriale e alla valorizzazione unitaria sotto il brand condiviso CAMPANIA INterna.

L’incontro rappresenta la conclusione di un percorso pionieristico che, per la prima volta, ha visto le Aree Interne della Campania, cioè l’Alta Irpinia, Alto Matese, Cilento Interno, Fortore Beneventano, Sele Tanagro Alburni (SETA), Tammaro Titerno e Vallo di Diano collaborare in modo strutturato attraverso una delega formale alla Comunità Montana Vallo di Diano, capofila del progetto di comunicazione coordinata.

Il marchio “Campania INterna” nasce per rafforzare la promozione turistica integrata, valorizzare il patrimonio culturale, ambientale, enogastronomico e posizionare le Aree Interne nei sistemi turistici regionali con una strategia condivisa e riconoscibile.

“Con ‘CAMPANIA INterna’ abbiamo rotto gli schemi unendo le sette SNAI regionali in un’unica grande visione turistica – spiega Antonio Pagliarulo, vice presidente della Comununità montana Vallo di Diano con delega al Turismo -. Grazie alla collaborazione coordinata dalla Comunità Montana Vallo di Diano abbiamo moltiplicato la visibilità portando le nostre eccellenze a Matera e Rimini. È un segnale forte: le aree interne campane oggi non si limitano a resistere, ma scelgono di essere protagoniste di un cambiamento che individua finalmente i nostri punti di forza e le reali aree di miglioramento“.

All’appuntamento saranno presenti Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania, e Vittorio Esposito, presidente della Comunità montana Vallo di Diano.

Il programma dei lavori prevede alle 9:30 l’accoglienza e il welcome coffee con l’aperura dei lavori e i saluti istituzionali di Antonio Briscione, Sindaco di Contursi Terme e di Giovanni Caggiano, Presidente Ente Capofila Area Interna SETA

Alle 11.15 è prevista la tavola rotonda sul confronto tra le Sette Aree Interne: un momento di scambio sulle best practices, sui risultati della comunicazione coordinata e sui prodotti editoriali realizzati. Interverranno i Presidenti e i referenti tecnici delle sette Aree Interne.

I Focus tematici rguarderanno l’integrazione tra sistemi turistici locali e posizionamento regionali e i modelli di gestione sostenibile del patrimonio culturale, ambientale, naturalistico ed enogastronomico, la valorizzazione della rete dei cammini e delle risorse diffuse. Alle 12:15 gli interventi di Vittorio Esposito, Presidente Ente Capofila Area Interna Vallo di Diano ed Enzo Maraio, Assessore al Turismo della Regione Campania.

L’incontro si propone di definire i prossimi passi per il consolidamento della rete delle Aree Interne, rafforzando una visione comune e una strategia condivisa di sviluppo territoriale.