Covid.Positiva dottoressa dell’ospedale di Vallo della Lucania,contagiato un bambino all’asilo di Roccagloriosa

Positiva al Coronavirus una dottoressa in servizio presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. La donna, dopo aver avvertito i primi sintomi dell’infezione, si è sottoposta al tampone che ha dato esito positivo.

Tutti i colleghi e gli operatori che hanno avuto contatti con lei in questi giorni verranno sottoposti al tampone. La dottoressa contagiata si trova in isolamento come da prassi.

A Roccagloriosa, invece, risultano contagiati una donna del posto e un bambino che frequenta la Scuola dell’Infanzia della frazione di Acquavena.

Pertanto l’asilo resterà chiuso e le famiglie dei bambini, unitamente al personale scolastico, sono in isolamento fiduciario. A mero scopo precauzionale è stata disposta anche la chiusura della Scuola dell’Infanzia di Roccagloriosa.

– Chiara Di Miele –