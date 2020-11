Covid. Nuovi contagi nel Potentino ma 44 guarigioni registrate in un giorno

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che ieri sono stati processati 1.714 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 243 (e fra questi 214 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano, tra le altre, 2 persone residenti in Campania e in isolamento a Potenza, 3 di Avigliano, 2 di Baragiano, 14 di Lagonegro, 8 di Lauria, una di Moliterno, 5 di Paterno di cui una in isolamento a Montemurro, una di Picerno, una di Pignola, 38 di Potenza, una di Sant’Angelo le Fratte, 7 di Sant’Arcangelo, una di Viggiano.

A seguito del riallineamento dei dati della piattaforma, sono state accertate 297 guarigioni relative all’ultimo periodo a cui si aggiungono le 44 guarigioni registrate ieri, di cui 43 residenti in Basilicata (3 di Avigliano, una di Baragiano, una di Bitetto in isolamento a Rionero, 3 di Chiaromonte, una di Episcopia, una di Forenza, 7 di Lauria, una di Marsico Nuovo, una di Maschito, 2 di Matera, una di Melfi, 6 di Paterno, una di Rapolla, 7 di Rionero, 3 di Ruoti, 2 di Sant’Arcangelo, una di Senise, una di Terranova del Pollino, una di Venosa in isolamento a Rionero in Vulture). Il totale dei guariti residenti contabilizzati oggi è dunque di 340. Ieri sono decedute 3 persone (una di Paterno e 2 di Matera).

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.783 e di questi 5.607 si trovano in isolamento domiciliare.

– Chiara Di Miele –