Covid in Campania, aumentano i contagi. De Luca: “Chiederò ordinanze rigorose ai sindaci”

L’aumento dei contagi da Covid-19 preoccupa il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Tuttavia non prevede di promulgare nuove ordinanze per restringere le catene di contagio ritenendo “di aver fatto in base alle proprie prerogative, il massimo possibile”. Il Presidente della Regione Campania chiederà ai singoli sindaci di prevedere ordinanze specifiche per tenere sotto controllo la situazione.

“Si chiederà un impegno preciso ai primi cittadini – afferma – così come da tempo chiede anche l’Unità di crisi regionale che ha bisogno di agire in maniera sinergica con chi governa le singole Città”.