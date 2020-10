Covid in Basilicata. Contagi a Lagonegro, Lauria, Moliterno, Potenza, Spinoso, Tramutola e Sasso di Castalda

Le positività al Covid-19 riscontrate in Basilicata e comunicate dalla task force regionale riguardano, tra le altre, 4 persone di Avigliano, due di Lagonegro, 3 di Lauria di cui uno in isolamento nel Comune di Praia a Mare, una di Sasso di Castalda, due di Moliterno, una di Muro Lucano, 4 di Picerno, una di Pignola in isolamento a Potenza, 19 di Potenza, una di Ruoti in isolamento a Avigliano, una di Spinoso, una di Tramutola.

Nella stessa giornata sono state registrate 9 guarigioni, di cui una a Viggiano, una a Marsicovetere, una a Lauria, 4 a Pescopagano, una a Paterno, una a Rionero.

Sono però morte tre persone, di cui una a Sarconi, una a Marsico Nuovo e una a Roccanova.

I lucani attualmente positivi sono 1073 e di questi 993 si trovano in isolamento domiciliare.

