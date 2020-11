Covid, focolaio nella casa di riposo di Buonabitacolo. 17 positivi tra ospiti e operatori

Dei 30 tamponi effettuati ieri presso la casa di riposo di Buonabitacolo, ben 17 sono risultati positivi, tra ospiti e operatori.

Il sindaco Giancarlo Guercio tranquillizza inoltre la popolazione comunicando che il tampone di don Antonio Garone è risultato negativo. Sale così a 25 il numero dei positivi a Buonabitacolo.

“È un momento particolarmente difficile per Buonabitacolo – dichiara Guercio -. Diversi sono gli operatori che sono positivi e che hanno avuto contatti con familiari e altre persone. Si esorta alla massima cautela. Intanto preannuncio una ordinanza che sarà emanata domani che prevede diverse restrizioni per la RSA e per la popolazione. Ne è stato informato già il parroco-direttore della struttura. Ora più che mai dobbiamo stare attenti ed essere collaborativi“.

Il Sindaco Giancarlo Guercio ha disposto la chiusura del cimitero comunale a partire da domani, lunedì 2 novembre, fino a data da destinarsi. Sospese, inoltre, tutte le celebrazioni religiose e le riunioni.

– Chiara Di Miele –