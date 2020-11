Covid, buone notizie da Monte San Giacomo.”9 positivi asintomatici in totale, il focolaio è stato circoscritto”

In seguito ai numerosi tamponi effettuati negli ultimi giorni a Monte San Giacomo, dopo la ricostruzione della catena dei contatti, l’Amministrazione comunale rende noto un resoconto definitivo, almeno per questa fase. I casi positivi sono complessivamente 9, tutti asintomatici ed in attesa del secondo tampone per la conferma della negativizzazione.

“Non ci sono allargamenti della catena, – fanno sapere – per cui il focolaio è stato fortunatamente circoscritto, sono risultati tutti negativi e nessun altro necessita di controlli. Speriamo, anzi, siamo certi, di potervi comunicare a giorni la negativizzazione di tutti i casi. Vi preghiamo di continuare a prestare la massima attenzione, ma anche di stare tranquilli perché l’Asl, coadiuvata dal Comune, ricostruisce con gli interessati la catena dei contatti, per cui se anche in futuro (e ci auguriamo di no) dovesse ricapitare un caso di persona positiva, state pur certi che, se interessati, sareste avvisati immediatamente“.

“Continuiamo a essere una comunità – concludono gli amministratori – ad avere rispetto per le regole ma anche umanità verso tutti. Noi amministratori siamo sempre a vostra disposizione, per chiarire qualsiasi vostra perplessità. Sapete come e dove trovarci, a prescindere dai social. Lieti dell’esito positivo di questa vicenda, vi auguriamo una serena domenica“.

– Chiara Di Miele –