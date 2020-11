Tre nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati registrati oggi a Sala Consilina. Una delle tre persone contagiate, già in isolamento, rientra tra i contatto di un positivo registrato nei giorni scorsi.

A Sala Consilina, fortunatamente, oggi si conta anche la guarigione di una bambina.

In totale, così come comunicato dall’Amministrazione comunale, sono 143 i casi di contagio in città.

– Annamaria Lotierzo –