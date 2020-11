Covid a Sala Consilina. Il Sindaco Cavallone: “In pochi giorni picco dei contagi, rispettiamo le regole minime”

Il Sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, questa sera si è rivolto ai cittadini attraverso una diretta facebook per fare il punto della situazione in merito alla situazione dei contagi di Coronavirus.

“Purtroppo a Sala Consilina in pochi giorni c’è stato un picco dei contagi da 7 a 28 – ha spiegato – ma probabilmente ce ne sono altri. La situazione è positiva perché non abbiamo situazioni aggressive come a marzo. I contagi si sono sviluppati nelle singole famiglie ed il virus è abbastanza circostanziato. Ma questo non ci deve far cullare. La raccomandazione è quella di osservare le misure minime: uso della mascherina e distanziamento sociale. Dobbiamo stare attenti”.

Il primo cittadino ha poi rivolto un pensiero a Caterina Tuozzo, l’86enne positiva scomparsa all’ospedale di Polla nei giorni scorsi: “Salutiamo la signora Caterina – le sue parole – che insieme agli altri 8 nostri cittadini ha purtroppo lasciato questo mondo”.

Su eventuali iniziative o restrizioni per limitare i contagi, Cavallone si è riservato di valutare eventuali provvedimenti “all’esito del DPCM delle prossime ore”.

“Cercheremo di non fare grandi restrizioni – ha spiegato –con azioni specifiche. Dopo mesi capisco che si è stremati però purtroppo questa pandemia ci sta aggredendo e onde evitare problematiche dobbiamo difenderci. Ai giovani raccomando di usare tutte le cautele, specialmente nell’eventualità di contatti con persone anziani della famiglia. Mi raccomando, siate prudenti e se vi rendete conto di avere avuto contatti con positivi mettetevi in quarantena”.

“Ci sono molte persone asintomatiche che non sappiamo che capacità virologica possiedono – ha concluso – Per questo dobbiamo usare cautela”.

– Claudia Monaco –