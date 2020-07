Covid-19. Un nuovo caso positivo a Capaccio Paestum, si tratta di un autista

Un caso di contagio da Covid-19 si registra a Capaccio Paestum. Un uomo del posto, infatti, dopo essersi accorto di avere la febbre si è recato presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno per farsi visitare.

Qui i sanitari lo hanno sottoposto al tampone rino-faringeo che ha dato esito positivo.

Il sindaco Franco Alfieri, l’ASL di Salerno e le Forze dell’Ordine hanno subito dato il via alla ricostruzione della catena di contatti avuta dall’uomo, un autista, che si trova in isolamento in ospedale.

– Chiara Di Miele –