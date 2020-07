Covid-19. Un nuovo caso di contagio a Casal Velino, anziana ricoverata in ospedale

C’è un nuovo caso di contagio da Covid-19 nel Cilento, precisamente a Casal Velino. Si tratta di un’anziana che è stata sottoposta al tampone dopo essersi ricoverata per alcuni accertamenti all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

L’esito del tampone è positivo e l’anziana si trova in isolamento in ospedale. La donna risiede nella frazione di Acquavella insieme ad una badante dell’Est che è rientrata in Italia da qualche giorno.

Come fa sapere anche il sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia, l’ASL ha già ricostruito la catena dei contatti, rispetto ai quali sono stati adottati i provvedimenti di rito.

– Chiara Di Miele –