Covid-19. Sale il numero di positivi a Sala Consilina, 7 nuovi casi in città

Continua a salire il numero dei positivi a Sala Consilina. Nella giornata di oggi sono risultate positive al Covid-19 dopo aver effettuato un tampone 7 persone.

Alcuni dei nuovi positivi, già in isolamento domiciliare, sono collegati ad altri casi positivi registrati nei giorni scorsi.

Come riferito dall’Amministrazione comunale, sono circa 150 i casi complessivi in città.

Nel pomeriggio di oggi, il sindaco Francesco Cavallone ha anche fatto una diretta Facebook per fare il punto della situazione e informare i suoi cittadini. Il primo cittadino ha parlato della situazione riguardante la riapertura delle scuole sottolineando che, per ora, non saranno emesse nuove ordinanze e la sua intenzione è di aspettare la decisione della Regione Campania che dovrebbe arrivare il 23 novembre e tiene conto dei dati e delle relazioni che verranno fuori in seguito allo screening su alunni, docenti e personale.

In caso la Regione decida di non riprendere le attività in presenza, Cavallone ha annunciato di aver già pronta l’ordinanza che dispone la didattica a distanza fino alla fine della Zona Rossa che è prevista per il prossimo 30 novembre.

– Annamaria Lotierzo –