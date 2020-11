Coronavirus. Nuovi casi positivi in diversi comuni del Potentino

279 nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati nella giornata di ieri, 20 novembre, in Basilicata, su 1686 tamponi processati.

Le positività riscontrate riguardano, tra gli altri: un residente in Campania in isolamento a Picerno, un residente nel Lazio in isolamento a Potenza, 2 di Bella, 2 di Lagonegro, 5 di Latronico, 10 di Lauria, una persona di Marsico Nuovo, una di Marsicovetere, una di Muro Lucano, 4 di Paterno, 5 di Picerno, una di Pignola, 31 di Potenza di cui una in isolamento in Campania, una di Ruoti, 4 di Sant’Angelo le Fratte, una di Satriano, una di Tito.

Nella stessa giornata sono guarite 27 persone.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.995 e di questi 4.814 si trovano in isolamento domiciliare.

