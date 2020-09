Covid-19, positivi ospiti stranieri di una struttura ad Ascea. Tutti asintomatici

Cinque casi di contagio da Covid-19 sono stati annunciati dal sindaco di Ascea, Pietro D’Angiolillo.

Si tratta di persone asintomatiche, non residenti ad Ascea ma di origini straniere e domiciliate in una struttura del posto, che al momento si trovano in quarantena per motivi di sanità pubblica così come disposto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno.

“Ho assunto i provvedimenti del caso ed a breve saranno posti in quarantena anche tutti gli ospiti della struttura – annuncia il primo cittadino – . Invito tutti alla prudenza ed al senso di responsabilità“.

– Chiara Di Miele –