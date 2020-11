Covid-19. Nuovo caso a Vietri di Potenza, il Sindaco: “Situazione monitorata, invito alla calma”

Un secondo caso di Covid-19 si registra a Vietri di Potenza.

A renderlo noto è il Sindaco Christian Giordano.

La persona contagiata non ha nessun legame con il primo caso ed è attualmente ricoverata presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza per motivazioni non legate al virus.

“In collaborazione con i medici e i familiari – fa sapere il Sindaco – abbiamo già provveduto a rintracciare tutti i contatti. La situazione è accuratamente monitorata pertanto vi prego di mantenere la calma“.

– Claudia Monaco –