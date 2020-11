Covid-19. Nuovi casi di contagio a Sala Consilina e Pertosa

Due nuovi casi di contagio da Coronavirus a Sala Consilina. Si tratta di due cittadini già in isolamento, mentre per fortuna oggi si registrano altre 10 guarigioni in città. In totale salgono a 139 i contagi.

È stato registrato un caso di positività anche a Pertosa. La persona è già in isolamento da giorni e non si registrano contatti diffusi.

Il sindaco Domenico Barba e l’Amministrazione sono a stretto contatto con l’ASL e sono a lavoro per mettere in atto tutte le misure di monitoraggio e prevenzione previste in questi casi.

“Alla persona coinvolta auguriamo una pronta guarigione – affermano -. Facciamo appello a tutti i cittadini al massimo rispetto delle norme. Il nostro comportamento può fare la differenza: rispettiamo la distanza, facciamo uso dei dispositivi, evitiamo assembramenti. Queste regole sono le uniche armi a nostra disposizione per evitare il contagio“.

