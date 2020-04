Covid-19, in Campania sostegno al fitto delle abitazioni principali – a cura dello Studio Viglione Libretti

Nel Piano socio-economico della Regione Campania è previsto un contributo per le famiglie in locazione colpite dagli effetti delle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, con conseguente riduzione della capacità reddituale nei mesi di marzo ed aprile.

I requisiti per beneficiare del contributo:

Essere titolare di un contratto di locazione , registrato prima del 23 febbraio 2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale;

, registrato prima del 23 febbraio 2020 ed in corso di validità, di un adibito ad abitazione principale; Avere percepito nell’anno 2018, per l’intero nucleo familiare, un reddito imponibile pari o inferiore a 35.000 euro ;

; Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito di impresa, arte o professione, aver subito una riduzione del volume d’affari di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile rispetto ai mesi di gennaio e febbraio;

nei mesi di marzo e aprile rispetto ai mesi di gennaio e febbraio; Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito da lavoro dipendente, aver subito una riduzione del reddito da lavoro dipendente di almeno il 20% nei mesi di marzo e aprile rispetto ai mesi di gennaio e febbraio.

La misura del contributo è:

Pari al 50% del canone mensile per tre mensilità ;

; L’importo massimo del contributo complessivo è di 750 euro.

Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –

PUBBLIREDAZIONALE