Covid-19 in Campania. De Luca:”I numeri cominciano a scendere, tra 10 giorni arriveremo a regime”

“Oggi abbiamo 140 positivi in Campania, i numeri cominciano a scendere. Nel giro di una settimana o 10 giorni arriveremo a regime, l’operazione sicurezza è stata preziosa per garantire il futuro e la serenità delle nostre famiglie. Vedremo fra un mese cosa succede nelle regioni dove non hanno deciso di rendere obbligatorio il controllo di quelli che rientravano dall’estero. Abbiamo deciso di seguire una linea di rigore, individuare oggi il problema per avere serenità domani“.

Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua diretta settimanale sui canali ufficiali di Fb per aggiornare sull’emergenza sanitaria e sulle misure adottate in queste settimane, anche in vista della riapertura della scuola in programma per il prossimo 24 settembre.

“Abbiamo intercettato 3000 positivi al Covid-19. Quasi tutti asintomatici, ma fortemente contagiosi – spiega De Luca -. Abbiamo fatto un’operazione che garantirà la sicurezza futura delle nostre famiglie – ha spiegato il Presidente -. La Regione Campania è arrivata a oltre 7000 tamponi al giorno. Aumenteranno. Stiamo facendo un lavoro vastissimo anche sulla base delle richieste”.

Al personale scolastico, docente e non docente, sono stati già fatti oltre 80mila test sierologici di cui solo 4 sono risultati positivi al virus. Complessivamente ne saranno effettuati 140mila.

– Chiara Di Miele –