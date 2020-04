Covid-19. I giovani della Lega Salerno attivano un Infopoint online per fronteggiare l’emergenza

Il movimento provinciale giovanile di Lega Salerno ha deciso di attivarsi in aiuto della cittadinanza, istituendo un numero di cellulare tramite il quale chiedere indicazioni riguardo alle nuove disposizioni e ordinanze emergenziali, inviando messaggi WhatsApp.

Un Infopoint online, dunque, esteso a tutta la provincia di Salerno, che metterà in contatto il cittadino con il proprio referente locale giovanile, smistando così i messaggi ai militanti. L’amministratore dell’iniziativa è il coordinatore provinciale Lega Giovani Salerno, il consigliere comunale di Pellezzano Tiziano Sica, che aiuterà i ragazzi a rispondere in modo dettagliato.

L’obiettivo è semplificare ai cittadini la procedura di compilazione delle domande per aderire alle misure di ammortizzamento sociale messe in atto, sia a livello nazionale sia regionale e locale, per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il numero di telefono a cui scrivere è 339/2544528.

– Chiara Di Miele –