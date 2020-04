Festeggiano la Pasquetta per strada violando le normative anti-Covid. Sei denunce ad Eboli

Cercano di festeggiare la Pasquetta in strada e all’arrivo degli agenti della Municipale li insultano. E’ quanto accaduto ad Eboli durante il Lunedì dell’Angelo dove sei persone del Rione Molinello sono state sorprese per strada intente a brindare.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, i sei sono usciti fuori dalle proprie abitazioni portando con sè anche dell’alcol. Ad un certo punto gli uomini del locale Comando di Polizia Municipale si sono fermati e li hanno redarguiti in merito al rispetto delle attuali disposizioni tese a limitare il contagio da Covid-19.

Ma il gruppo ha inveito contro gli agenti e tutti si sono rifiutati di esibire i documenti. Tra loro anche un pregiudicato già sottoposto all’obbligo di firma e la compagna, proveniente dal Nord.

Per tutti è scattata la denuncia ed è stata comminata una sanzione di 500 euro ciascuno per non aver rispettato le normative anti-Covid.

– Chiara Di Miele –