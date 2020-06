Covid-19 e ripresa.A Buonabitacolo l’indennità di Giunta per sostenere alcune attività di svago per i giovani

L’indennità della Giunta comunale di Buonabitacolo per aiutare i giovani nella ripresa psicosociale dopo l’emergenza Coronavirus.

Dopo lo stop a causa del Coronavirus, bambini e adolescenti hanno vissuto in casa senza i punti di riferimento sociali e, soprattutto, senza vita e giochi all’aria aperta.

Il piccolo comune valdianese, su iniziativa del vicesindaco Enza Basile, ha deciso di offrire un segno simbolico devolvendo il 50% dell’indennità di funzione per incentivare attività all’aperto.

Nello specifico, i giovani con una fascia d’età che va dai 14 ai 19 anni riceveranno un bonus di 10 euro da spendere in pizzeria o al bar.

Per i bimbi che hanno terminato la V elementare e i ragazzi di III media, invece, sarà offerta una giornata all’aria aperta in una fattoria didattica del territorio.

“Questa iniziativa – spiega il Sindaco Giancarlo Guercio – nasce per accudire i più giovani che, come tanti altri, in questo periodo di emergenza sanitaria hanno patito la solitudine. Un modo per stare loro vicino. L’idea, nata da un desiderio del vicesindaco Enza Basile, è stata subito accolta e sostenuta da tutti noi”.

– Claudia Monaco –