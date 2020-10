Dopo le modifiche normative introdotte in materia di contagio da Covid-19 continua l’attività di controllo della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e della Polizia Provinciale e Locale.

Le Forze dell’Ordine state impegnate a verificare il rispetto delle ultime disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid—19, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo.

Il Questore della Provincia di Salerno, Maurizio Ficarra, d’intesa con il Comandante Provinciale dell’Arma Carabinieri, il Colonnello Gianluca Trombetti e della Guardia di Finanza, il Generale Danilo Petrocelli, con specifica ordinanza, ha ulteriormente intensificato l’attività di prevenzione.

Sono state controllate 1895 persone, sanzionate 26 persone per mancato utilizzo della mascherina. Inoltre sono stati controllati 451 esercizi pubblici e sanzionati 4 locali.

Nella settimana appena trascorsa, intensa è stata l’attività delle Forze dell’Ordine nella ricerca di una fattiva interlocuzione con i rappresentanti dei vari settori economici i cui iscritti unitamente alle loro maestranze stanno maggiormente soffrendo gli effetti della pandemia sul piano economico, al fine di cercare di coniugare la legittima protesta con il rispetto delle libertà individuali e la tutela dell’ordine pubblico.

Intensa e produttiva in questa provincia è stata la cooperazione tra manifestanti e Forze dell’Ordine nell’imperdire a frange violente di inquinare le prennunciate manifestazioni. A Salerno ed in varie località della provincia si sono tenute numerose iniziative di dissenso verso la chiusura anticipata degli esercizi commerciali, in particolare bar e ristoranti, alle quali hanno preso parte centinaia di esercenti maestranze e cittadini.

Le proteste si sono svolte in maniera pacifica ed attentamente controllate dalle Forze dell’Ordine.

– Claudia Monaco –