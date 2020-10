Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid-19 valide da domani, lunedì 26 ottobre, fino al 24 novembre.

La nuova normativa sancisce la chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie. I locali potranno però stare aperti la domenica, come richiesto dalle Regioni.

Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, gelaterie, pasticcerie, pub e ristoranti) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo“salvo che siano tutti conviventi” mentre dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita, senza alcun limite di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

Ok alla ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, “nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di cibo e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Stop alle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, eccezion fatta per quelli “con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza”.

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza la formazione di alcun assembramento.

Sospese poi le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Le attività commerciali al dettaglio si potranno svolgere a condizione che siano assicurati non solo la distanza interpersonale di almeno un metro ma anche l’ingressio dilazionato e il divieto di sostare all’interno dei locali.

Restano aperti i servizi bancari, finanziari,assicurativi nonchè le attività agricole e zootecniche di trasformazione alimentare.

Vietati gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

“Gli ultimi dati epidemiologici che abbiamo analizzato non ci possono lasciare indifferenti – ha riferito Conte in conferenza stampa – L’analisi segnala una rapida crescita con la conseguenza che lo stress sul sistema sanitario nazionale ha raggiunto livelli preoccupanti. Dobbiamo fare il possibile per proteggere salute ed economia. Di qui la necessità di misure più restrittive, che entreranno in vigore questa sera fino al 24 novembre. L’obiettivo è chiaro: vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica perché solo così riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Ma questo significa offrire risposta efficiente e cure adeguate a tutti i cittadini e scongiurare un lockdown generalizzato. Il Paese non può piu permetterselo”.

“Coprifuoco è una parola che non amiamo – ha aggiunto – ma bisogna muoversi solo per motivi di necessità e invitiamo a non ricevere in casa persone che non fanno parte del nucleo familiare”.

“Non mi piace fare promesse ma preferisco prendere impegno: sono pronti indennizzi per coloro che verranno penalizzati – ha annunciato – I ristori arriveranno direttamente sui conto correnti dei diretti interessati con bonifico bancario dall’Agenzia delle Entrate. Verrà cancellata la seconda IMU”.

“Faremo tutto il necessario per preservare salute ed economia – ha concluso – Questo Governo ha un obiettivo ben chiaro: non vogliamo penalizzare il tessuto economico, offriamo indennizzi e misure di ristoro ma se non stringiamo a novembre, a dicembre non torniamo a respirare”.

– Claudia Monaco –