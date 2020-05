Covid-19. A Teggiano domani lo screening di massa, pubblicato il calendario con orari e categorie convocate

Il Comune di Teggiano ha pubblicato il calendario per l’effettuazione dei tamponi dello screening di massa che si terrà domani, sabato 2 maggio, nell’ambito del Piano Operativo Regionale per contenere la diffusione del Covid-19.

I tamponi verranno effettuati presso il SAUT di Prato Perillo con inizio alle ore 9.00 e le persone prenotate saranno divise in tre gruppi.

La categoria 1 dovrà recarsi al SAUT dalle 9 alle 10.30. Ne fanno parte vigili urbani, volontari di Protezione civile, Carabinieri e Carabinieri Forestali, Forze dell’Ordine, dipendenti comunali ed esterni, amministratori, appartenenti al clero, dipendenti di banche e uffici postali.

La categoria 2 farà il tampone dalle 10.30 alle 12. Ne fanno parte operatori socio-sanitari dipendenti di cooperative, autisti soccorritori, distributori e trasportatori di carburanti e rivendita di legna, tabaccai, medici, farmacisti, parafarmacisti, infermieri, negozi sanitari, igiene della persona e onoranze funebri.

La categoria 3 è convocata dalle 12 alle 13.30. Ne fanno parte produttori zootecnici, esercenti di attività di ferramenta, computer, ottici ed elettricisti, alimentari, pasta fresca, caseifici, panifici, ortofrutta, macelleria, pescheria, rivendita caffè, operatori ecologici, autolinee di trasporto pubblico e operatori di autolavaggio.

Tutti gli interessati sono invitati a presentarsi nell’orario indicato per ciascuna categoria e a recarsi presso i parcheggi dei campetti polivalenti nei pressi del SAUT per la misurazione della temperatura corporea e per l’effettuazione dei tamponi.

– Chiara Di Miele –