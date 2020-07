Covid-19 a Teggiano. Di Candia rassicura i cittadini:”Situazione sotto controllo, indossiamo la mascherina”

“La situazione è sotto controllo, le persone che hanno avuto contatti con il ragazzo risultato positivo sono in isolamento in attesa di tampone o degli esiti di quelli già effettuati. Continuiamo a rispettare le regole come fatto finora e tutto andrà bene”. A dichiararlo è il sindaco di Teggiano Michele Di Candia che, tramite un messaggio di speranza e rassicurazione, invita i cittadini a rispettare le norme in atto tese a contrastare la diffusione del Covid-19.

Il tampone effettuato sul primo cittadino di Teggiano, nella giornata di ieri, ha dato esito negativo, così come sono risultati negativi quelli di un dipendente comunale e di alcuni contatti del giovane straniero.

“Nella giornata di oggi sono stati e verranno effettuati altri tamponi, in particolare sui familiari del ragazzo – afferma Di Candia -. Tutta la catena dei contatti è stata costruita, circa una cinquantina sono le persone che dovranno sottoporsi a tampone. Invito tutti i miei cittadini a stare tranquilli ma soprattutto a rispettare le regole. Mettiamo sempre la mascherina al chiuso ma facciamo uno sforzo e indossiamola anche all’aperto soprattutto in caso di assembramenti. È importante per salvaguardare la salute di tutti”.

– Paola Federico –

Articolo correlato:

29/7/2020 – Covid-19. Un nuovo contagio a Teggiano, si tratta di un ragazzo rumeno