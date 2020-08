Covid-19. A Pollica mascherine obbligatorie all’aperto nelle aree di maggiore afflusso di Acciaroli

Con ordinanza, visto il notevole afflusso di turisti previsto e registrato in questi giorni a Pollica, il sindaco Stefano Pisani ha disposto l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto nelle aree a maggiore frequentazione della frazione turistica di Acciaroli.

Si tratta dell’area del mercatino serale in via Nicotera e della passeggiata sul molo di sopraflutto del Porto. L’ordinanza è valida a partire dalle ore 21.00 di ogni giorno e fino al termine delle attività.

“Stiamo anche consegnando una dotazione di mascherine alle attività imprenditoriali – spiega il sindaco – da poter utilizzare sia per il personale sia per i clienti che dovessero esserne sprovvisti. I prossimi 10 giorni sono davvero fondamentali per superare bene l’estate. E’ necessaria la collaborazione di tutti e soprattutto la responsabilità di tutti“.

– Chiara Di Miele –