Cosilinauto s.r.l. annuncia l’avvio del concorso creativo “Creativity on the Road”, un’iniziativa rivolta agli studenti dell’Istituto “Marco Tullio Cicerone” con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione nel settore automotive e valorizzare i brand Jeep, MG e Alfa Romeo attraverso progetti originali e di forte impatto comunicativo.

Il concorso sarà presentato ufficialmente durante l’Open-Day dell’Istituto in programma il 18 gennaio alle ore 17.

L’iniziativa invita gli studenti a immaginare il futuro della mobilità, affrontando temi quali elettrificazione, sostenibilità, nuove tecnologie e confronto tra diverse motorizzazioni. I partecipanti dovranno sviluppare un progetto creativo che potrà trasformarsi in uno spot audiovisivo in formato verticale destinato ai canali social di Cosilinauto.

La partecipazione è aperta a gruppi composti da tre a cinque studenti delle classi terze, quarte e quinte del Cicerone. La consegna dei lavori è fissata al 31 marzo mentre la proclamazione del gruppo vincitore avverrà entro il 15 aprile.

Il concorso mette in palio un premio di 1.000 euro offerto da Cosilinauto s.r.l. Il gruppo vincitore avrà inoltre l’opportunità di partecipare alla realizzazione dello spot insieme alla troupe di Casa Surace, vivendo un’esperienza diretta sul set. La giuria sarà composta da rappresentanti di Cosilinauto s.r.l. e della Video Factory Casa Surace che valuteranno i progetti sulla base di originalità, creatività, innovazione e coerenza con i valori aziendali.

Con “Creativity on the Road” Cosilinauto conferma il proprio impegno nel dialogo con il territorio e nel sostegno alle nuove generazioni, promuovendo una visione moderna e responsabile della mobilità del futuro.