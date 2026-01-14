Doppia grande soddisfazione per l’alunna Annamaria Lavista della classe 4D dell’indirizzo Scienze Applicate del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula.

Ha superato le selezioni scolastiche per la sesta edizione di Olicyber, le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, alle quali hanno preso parte più di 3200 alunni iscritti da oltre 680 scuole federate al programma CyberHighSchools.

Annamaria Lavista si è qualificata anche alla European Girls’ Olympiad in Informatics (EGOI), competizione internazionale rivolta a giovani donne e persone non-binary interessati all’informatica. L’edizione 2026 si terrà a Cesenatico dal 12 al 18 maggio.

Ogni Nazione partecipante può portare fino a 4 concorrenti ma in quanto Paese ospitante l’Italia potrà schierare 8 partecipanti, suddivisi in due team che rappresenteranno la delegazione nazionale. Nella fase di pre-selezione, l’alunna si è classificata al primo posto, a pari merito con altre 15 alunne provenienti da altre parti d’Italia. Il prossimo 22 marzo si terrà la selezione per individuare le 8 ragazze che rappresenteranno l’Italia.

Un in bocca al lupo è stato espresso dalla dirigente scolastica Paola Migaldi ad Annamaria Lavista e alla docente di Informatica Chiara Chirichella che la sta seguendo in questo percorso.