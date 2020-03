Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato misure straordinarie per il sostegno alimentare dei meno abbienti e per l’accelerazione delle misure di sostegno economico.

Le risorse, messe a disposizione attraverso il fondo da 400 milioni di euro dalla Protezione Civile saranno messe a disposizione di tutti i Comuni della Provincia di Salerno.

Le cifre sono contenute nella bozza definitiva che dovrà essere approvata nel corso della conferenza Stato-Regioni.

Dei 400 milioni di euro, 320 sono stati ripartiti in base alla popolazione mentre 80 milioni in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

Le somme saranno così ripartite:

Sala Consilina : 113.714, 52 euro

: 113.714, 52 euro Sanza: 24.879,57 euro

24.879,57 euro Teggiano : 71.878,13 euro

: 71.878,13 euro San Pietro al Tanagro : 14.526, 58 euro

: 14.526, 58 euro Sassano : 47.079,10 euro

: 47.079,10 euro Polla : 45.572,19 euro

: 45.572,19 euro Padula: 50.964, 22 euro

50.964, 22 euro Pertosa : 6.231,41 euro

: 6.231,41 euro Caggiano: 24.692, 32 euro

24.692, 32 euro San Rufo : 16.209, 14 euro

: 16.209, 14 euro Sant’Arsenio: 23.045, 47 euro

23.045, 47 euro Atena Lucana: 21.888,50 euro

21.888,50 euro Auletta : 21.746, 46 euro

: 21.746, 46 euro Buonabitacolo: 24.277, 13 euro

24.277, 13 euro Montesano sulla Marcellana: 61.114, 50 euro

61.114, 50 euro Casalbuono: 10.402,22 euro

10.402,22 euro Monte San Giacomo: 14.617,47 euro

-Claudia Monaco –