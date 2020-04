L’epidemia di Coronavirus sta facendo sentire i suoi effetti collaterali soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione.

Solidarietà Nazionale Salerno, tramite i suoi dirigenti Vincenzo Baffa, Francesco Carbone ed Ernesto Lombardi, ribadisce il suo impegno.

“Ci siamo – dichiarano – a differenza di altre estemporanee associazioni completamente assenti in precedenza ed oggi responsabili delle consegne di prodotti alimentari scaduti di validità”.

Nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, in vari comuni della provincia, i militanti di Solidarietà Nazionale Salerno hanno iniziato la consegna dei pacchi alimentari ai connazionali indigenti in adesione all’iniziativa “Pasqua solidale – emergenza Covid 19” per permettere agli stessi di trascorrere le festività in maniera più serena.

– Claudia Monaco –