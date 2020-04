Coronavirus. La Regione Campania ordina la chiusura di negozi e supermercati a Pasqua e Pasquetta

Supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta in tutta la Campania.

È quanto ha stabilito, con apposita Ordinanza, il governatore Vincenzo De Luca.

Disposte, quindi, ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile, rispettivamente Pasqua e Pasquetta, resteranno chiuse tutte le attività commerciali compresi i supermercati e le rivendite di generi alimentari.

Nell’Ordinanza viene spiegato che“in vista delle festività pasquali, al fine di scongiurare i rischi sanitari correlati allo svolgimento di uscite massive, scampagnate ed assembramenti, diversi Sindaci delle province campane hanno ordinato, con ordinanze contingibili ed urgenti, la chiusura degli esercizi commerciali nei rispettivi territori nei giorni 12 e 13 aprile anche per la radicata e consolidata tradizione dei cittadini di uscire dalle proprie abitazioni, nei giorni di festa, anche per fare acquisti di generi alimentari da consumare in spazi pubblici”.

Escluse farmacie e distributori di carburante che garantiranno i servizi.

– Claudia Monaco –