Coronavirus. La Farmacia Di Muria di Padula Scalo è sempre con voi: attivati due servizi di prenotazione

Tra le tante incertezze e paure per il brutto momento che stiamo attraversando per colpa del Coronavirus, quelle che generano più ansia sono relative alla nostra salute.

E questo non solo per le nuove minacce che arrivano dalla pandemia, con le brutte notizie che in modo martellante ci arrivano da tutti i media ma anche perché con le nuove regole sono saltate molte delle nostre certezze quali il rapporto personale e costante con il nostro medico di medicina generale, la facilità ad accedere a visite, analisi e presidi sanitari consolidati, la garanzia di avere un supporto sicuro in caso di emergenza.

In queste condizioni, la Farmacia Di Muria vuole essere un supporto certo per tutti i propri clienti, in grado di rispondere a tutte le loro esigenze di informazioni e di chiarimenti. Infatti, non solo le notizie che ci giungono dalle Autorità preposte sull’emergenza sanitaria sono spesso contraddittorie e poco chiare ma ad esse si aggiungono informazioni incontrollate da tante altre fonti che ottengono il solo risultato di generare ansia ed incertezza in tutti noi ed in particolare nei più deboli, quali i più giovani e gli anziani.

Noi siamo sempre a disposizione per chiarire, per quanto ci è possibile, ogni vostro dubbio, cercando di darvi le certezze che possono rafforzare la vostra sicurezza personale e limitare i danni che le fake news possono generare.

Per venire incontro alle persone, abbiamo inoltre realizzato due servizi fondamentali.

Il primo è l’attivazione di un numero WhatsApp, il 392/1098425, per permettere a tutti di prenotare ed ordinare tutti i prodotti desiderati con la sicurezza di trovarli a proprio nome ed evitando di trasferirsi più volte in farmacia.

Il procedimento è semplice: basta inviarci al numero suddetto un messaggio o una foto indicando con chiarezza il proprio nome e i prodotti desiderati. Noi provvederemo ad inviare un messaggio di conferma per la disponibilità. A questo punto si può venire in farmacia a ritirarli quando si vuole certi del fatto che essi sono già accantonati a proprio nome.

Qualora questo sia particolarmente difficile, come per le persone sole o anziane che oggi hanno particolari remore ad uscire di casa, abbiamo anche attivato un servizio di consegna gratuita a domicilio, chiamando al numero 0975/74587 o al numero verde 800/913435 per darvi la garanzia di non restare mai senza il vostro farmaco.

Ovviamente, in questi giorni le richieste in questo senso si accavallano costantemente, ma comunque noi cerchiamo di soddisfarle entro circa 24 ore.

Queste sono solo alcune delle iniziative intraprese. Altre seguiranno perché la promessa è una sola: noi saremo sempre al vostro fianco!

– Alberto Di Muria –

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria