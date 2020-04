Coronavirus, in Basilicata salgono a 280 i casi. Un nuovo tampone positivo a Moliterno

La task force della Regione Basilicata ha comunicato che in tutta la giornata di ieri, 9 aprile, sono stati effettuati 222 test per l’infezione da Covid-19. Di questi, 217 sono risultati negativi e 5 positivi.

Un caso è stato registrato a Moliterno, uno a Matera e 3 ad Atella.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 280. Ieri erano 276, ai quali vanno aggiunti i 5 positivi di oggi e sottratta 1 persona guarita, su un totale di 3.696 tamponi analizzati, di cui 3.386 risultati negativi.

Ai 280 vanno aggiunti nel complesso 15 pazienti deceduti, 14 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm e 1 di Gioia del Colle, 1 paziente di Padula riscontrato dal “San Carlo” e 8 pazienti diagnosticati in altra regione, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare.

Attualmente i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 74 così suddivisi: all’ospedale “San Carlo” 18 sono in malattie infettive, 10 in terapia intensiva e 13 in pneumologia; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 28 sono in malattie infettive e 5 in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 206.

