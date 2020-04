Coronavirus. Il calciatore lucano Simone Zaza raccoglie 64mila euro per gli ospedali della Basilicata

Il calciatore lucano Simone Zaza ha aderito nei giorni scorsi alla campagna di comunicazione della Regione Basilicata “Scacco matto al coronavirus” che al momento ha raccolto circa 752mila euro.

“Ho deciso di impegnarmi in prima persona per supportare la mia terra e aiutare gli ospedali – ha dichiarato Zaza, originario di Policoro, che ha raccolto circa 64mila euro – affinché si dotino di tutte le attrezzature necessarie per combattere l’emergenza”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno aderito alla mia iniziativa”, ha aggiunto il calciatore del Torino, comunicando che i fondi saranno utilizzati per sostenere l’intero servizio sanitario lucano.

Per donare è sufficiente effettuare un bonifico bancario intestato a Regione Basilicata tramite l’Iban IT19Q0542404297000000000382 (Banca Popolare di Bari), inserendo nella causale “Donazione emergenza Coronavirus”.

– Chiara Di Miele –