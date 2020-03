Coronavirus, crollo delle donazioni di sangue in Campania. L’appello di Vincenzo De Luca ai donatori

L’emergenza Coronavirus ha determinato anche in Campania un crollo delle donazioni di sangue.

Parte dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca l’accorato appello a tutti i donatori perché riprendano la loro preziosa azione.

“Non c’è alcun rischio, – afferma il governatore – i centri trasfusionali sono completamente in sicurezza. Attrezzeremo anche delle strutture mobili per far sentire tutti più sicuri“.

In questi giorni l’Avis in diverse regioni d’Italia sta cercando aiuto e supporto da parte dei donatori per alimentare le scorte di sangue.

– Chiara Di Miele –