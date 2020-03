Coronavirus ad Eboli. Altri due pazienti positivi al Campolongo Hospital

Altri due casi positivi di Covid-19 al Campolongo Hospital di Eboli, dove nei giorni scorsi era stata ricoverata un’anziana di Pompei risultata poi contagiata.

Questa mattina è arrivata la comunicazione della positività di due pazienti che si trovavano nella stanza della donna di Pompei attualmente ricoverata all’ospedale “Cotugno” di Napoli.

La Direzione della struttura fa sapere che le due persone contagiate erano state già messe in isolamento dopo la notizia del contagio della prima paziente, così come tutti coloro che vi erano entrati in contatto.

Le due persone contagiate sono state trasferite presso l’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli.

– Chiara Di Miele –