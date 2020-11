Coronavirus, casi in aumento a Novi Velia. Il sindaco ordina la chiusura del territorio comunale

Dopo aver attentamente analizzato la situazione relativa alla diffusione del Coronavirus nella cittadina di Novi Velia, il sindaco Adriano De Vita ha disposto, con un’ordinanza, la chiusura del territorio comunale.

Da domani, lunedì 9 novembre, e fino a venerdì 20 è disposto il divieto di allenamento dal territorio comunale per tutte le persone residenti e l’accesso per coloro i quali non siano residenti.

Vengono sospese le attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, e quelle scolastiche in presenza (scuola materna, elementare e media).

Sono sospese le attività artigianali, produttive e commerciali, comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per i soli servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità. Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Sono sospese le attività di servizi alla persona come parrucchieri, barbieri ed estetisti. Restano aperti i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Viene, inoltre, sospeso il mercato settimanale del mercoledì.

L’ordinanza vieta l’allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, nonché per lo svolgimento delle attività lavorative al di fuori del territorio comunale. Il sindaco ha inoltre disposto la chiusura delle strade secondarie di accesso al territorio di Novi Velia.

Questa mattina, per i residenti e domiciliati, è iniziata un’attività di screening per un’indagine epidemiologica. È in corso in Piazzetta Ristoro l’effettuazione del tampone naso-faringeo, libera e gratuita. Continuerà domani pomeriggio a partire dalle ore 15,00.

