Coronavirus. Altre persone contagiate nella casa di riposo a Sala Consilina

Ancora tamponi positivi nella casa di riposo di Sala Consilina presa di mira dal Coronavirus. Ci sono altri contagiati nella struttura.

Nel complesso oggi sono 16 i positivi nella casa di riposo, tra cui 11 degenti e 5 operatori.

9 erano già emersi dalla sessione di analisi dei tamponi avvenuta questa mattina presso il laboratorio del “Ruggi” di Salerno.

Il sindaco di Sala Consilina chiede a chiunque sia stato per qualunque ragione e a qualunque titolo all’Istituto Juventus “Don Donato Ippolito” dal 28 febbraio in poi di contattare immediatamente il proprio medico curante o il Comando della Polizia Municipale di Sala Consilina ai numeri 0975/525235 – 334/6007117 e di non muoversi da casa.

Salgono così a 73 i casi totali di contagio da Coronavirus nel Vallo di Diano e Tanagro.

Due casi di contagio anche a Sicignano degli Alburni.

– Chiara Di Miele –