Sono cinque gli agenti di Polizia Municipale assunti negli ultimi mesi e proprio in seguito all’aumento del personale è stato possibile lavorare per garantire l’ordine nell’intero territorio di Roccadaspide.

Gli agenti sono operativi con costanza a tutela del rispetto delle leggi e della sicurezza stradale. Negli ultimi mesi, in seguito ai controlli effettuati su strada, sono state eseguite diverse misure: almeno venti i veicoli sequestrati a causa di diverse infrazioni come guida senza patente, guida con patente revocata, mancato rinnovo della polizza assicurativa, guida senza casco, mancata revisione del mezzo.

Tante le sanzioni emesse anche a causa del mancato rispetto dei limiti di velocità. Massima attenzione anche all’ambiente e al contrasto dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Solo pochi giorni fa in un’area rurale di Roccadaspide, precisamente in via Pedaline, è stato sanzionato un uomo, residente in un comune vicino, intento a lasciare sul territorio rifiuti altamente inquinanti, presumibilmente in amianto viste le caratteristiche degli oggetti abbandonati, tra cui una vecchia canna fumaria. L’uomo è stato colto in flagranza di reato dagli agenti della Polizia Municipale che hanno evitato così danni gravissimi all’ambiente vista la classificazione dell’amianto tra i rifiuti speciali pericolosi.

Il trasgressore è stato denunciato alla Procura della Repubblica ed ora dovrà provvedere, a sue spese, a ripulire l’area. In località Santa Maria, di recente, sono stati ritrovati dei vecchi veicoli, anche in questo caso l’abbandono rappresentava un pericolo per l’ambiente e gli organi della Polizia Municipale hanno provveduto a sequestrarli.