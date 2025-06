La Polizia Municipale di Eboli, in stretta collaborazione con l’assessore Antonio Corsetto e il consigliere comunale Vito Maratea, ha avviato un’incisiva azione di contrasto al fenomeno delle discariche abusive in località Campolongo.

Nei prossimi giorni verranno eseguite specifiche ordinanze di chiusura per alcune strade della zona, individuate come punti critici per lo sversamento illegale di rifiuti. Tra le vie interessate dal provvedimento vi è anche Via Ambrosoli, una traversa della Strada Provinciale dei Salici. La chiusura di questi assi viari si rende necessaria per impedire fisicamente il transito ai veicoli utilizzati per trasportare e abbandonare rifiuti ponendo così un freno al degrado ambientale e tutelando il decoro dell’area.

Sono stati multati poi i proprietari di una decina di terreni per aver permesso o creato discariche abusive all’interno delle loro proprietà. Per ciascuna violazione è stata applicata una sanzione di 600 euro come previsto dalla normativa vigente.

L’intervento congiunto tra la Polizia Municipale e gli amministratori testimonia la ferma volontà di questa Amministrazione di perseguire con ogni mezzo gli illeciti ambientali, a salvaguardia della salute pubblica e del patrimonio naturale di Campolongo e di tutto il territorio comunale. Le attività di controllo proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane.