Nell’ambito della costante attività di monitoraggio del litorale il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli ha accertato in località Pioppi a Pollica un’occupazione abusiva di pubblico demanio marittimo tramite due pontili e una pedana di legno sprovvisti dei titoli autorizzativi.

Per garantire la libera fruizione degli arenili la Guardia Costiera, durante un’attività notturna, ha anche sequestrato ombrelloni, sedie e sdraio lasciati in stato di abbandono lungo le spiagge libere di Acciaroli. Si ricorda che non è consentito, oltre il tramonto, lasciare la propria attrezzatura balneare sulla spiaggia libera.

Ad Ascea durante un controllo in uno stabilimento balneare è stato accertato che la struttura occupava indebitamente un’area di circa 300 metri quadrati. L’attività ha permesso di restituirla alla collettività.

Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di pesca sono stati inoltre elevati 6000 euro di sanzioni amministrative ad imbarcazioni da pesca irregolari.

I controlli rientrano nell’operazione “Mari e Laghi sicuri 2025”, durante la quale il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera provvede ad intensificare l’attività di controllo in mare e sul litorale per contrastare l’abusivismo lungo la costa e garantire il corretto utilizzo delle nostre spiagge.