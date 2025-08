Il Consiglio comunale di Battipaglia ha espresso parere favorevole sulla proposta di delibera riguardante il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Paolo Ascierto.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla sindaca Cecilia Francese, ha trovato il sostegno dell’Amministrazione, riconoscendo il valore straordinario delle azioni e del contributo scientifico del luminare. Il conferimento rappresenta un gesto di profonda gratitudine e apprezzamento nei confronti del professor Ascierto, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Federico II di Napoli nel 1990 e specializzato in Oncologia nel 1994.

Sin dall’inizio la sua attività clinica e di ricerca si è incentrata sulla prevenzione e cura del cancro, in particolare di melanoma. E’ stato uno dei primi a percepire l’importanza dell‘immunoterapia nella cura delle malattie oncologiche e da subito ha intuito come la prevenzione, soprattutto per la diagnosi precoce di melanoma, sia importante per la guarigione.

È Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione “Giovanni Pascale” di Napoli.

Durante la pandemia da Covid il suo nome ha varcato i confini della comunità oncologica grazie all’intuizione clinica che ha portato alla sperimentazione del Tocilizumab per il trattamento delle complicanze polmonari gravi da SARS-CoV-2. Tale approccio, inizialmente sviluppato presso l’Istituto Pascale, si è rivelato determinante nel salvare numerose vite in Italia e all’estero.

Recentemente è stato riconosciuto come il miglior oncologo al mondo nella lotta contro il melanoma, secondo la classifica di Expertscape.com che lo colloca al primo posto tra oltre 65.000 esperti internazionali.

La cittadinanza onoraria viene attribuita come segno tangibile di riconoscimento per il suo straordinario contributo alla salute pubblica e al progresso scientifico.