Controlli nel week-end della Guardia Costiera di Agropoli. Sanzioni per diverse imbarcazioni nel Cilento

L’ultimo weekend di giugno ha registrato diverse sanzioni amministrative ad opera della Guardia Costiera di Agropoli.

Le infrazioni hanno riguardato l’inosservanza del divieto di ancoraggio nella zona B e C dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate e diverse violazioni alle norme per la salvaguardia della vita umana.

La Guardia Costiera ricorda che nella Zona B (a riserva generale) e nella Zona C (a riserva parziale) vige un generale divieto di ancoraggio per natanti ed imbarcazioni da diporto. Le zone in cui è possibile ancorare liberamente sono quelle appositamente individuate dall’Ente gestore e riguardano Baia Savuco, Zona Lago, Pozzillo, Vallone Alto, Porto Licosa, Punta Licosa e Punta della Scala.

Inoltre, la Guardia Costiera ha registrato una significativa mancanza del servizio di assistenza bagnanti in alcuni stabilimenti balneari.

I titolari delle strutture ricettizie sono stati prontamente verbalizzati dai militari e diffidati a dotarsi immediatamente di un idoneo servizio di salvataggio.

Per le emergenze in mare, occorre ricordare, è attivo 24 ore su 24, il numero Blu della Guardia Costiera 1530.

– Claudia Monaco –