Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio ad alto impatto, predisposti dal Questore di Potenza e finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza urbana.

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, in collaborazione con le altre Forze di Polizia, ha controllato complessivamente 204 persone, di cui 15 extracomunitari, 11 minori e 39 veicoli. Tra coloro che sono stati controllati 46 sono risultati con precedenti di polizia.

Un uomo è stato denunciato mentre un giovane è stato segnalato per violazioni in materia di sostanze stupefacenti.

Nel primo caso, gli agenti della Volante hanno fermato un’auto il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha tentato di evitare il controllo. Il 33enne, residente in provincia di Potenza, ha manifestato evidenti segni di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. I successivi accertamenti effettuati mediante etilometro hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,23 g/l.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare è stato ritrovato un involucro contenente hashish, del peso complessivo di 0,41 grammi, sottoposta a sequestro amministrativo. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro dell’auto.

Gli agenti poi, durante un controllo in un’attività commerciale, hanno segnalato un giovane potentino di 26 anni poiché trovato in possesso di 2,31 grammi di hashish, anch’essa sottoposta a sequestro.