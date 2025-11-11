Controlli della Finanza nel potentino. Scovati hashish, marijuana e metadone grazie al fiuto dei cani Ginger, Air, Lary e Kiril
Negli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito nell’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
I controlli hanno interessato, nei diversi orari della giornata, i centri di Potenza, Lauria, Viggiano e Lagonegro.
Grazie all’infallibile fiuto dei cani Ginger, Air, Lary e Kiril, in dotazione al Gruppo della Guardia di Finanza di Matera, diverse persone sono state ritrovate con droga tra gli effetti personali e all’interno delle auto.
All’esito delle operazioni le Fiamme Gialle lucane hanno sequestrato numerose dosi di hashish, marijuana e metadone, segnalando alla competente Autorità prefettizia 13 responsabili.
I controlli sono stati svolti nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle potentine nell’intero territorio provinciale, al fine di prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.