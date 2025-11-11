Auto in fiamme a Salerno.

Questa mattina i Vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti in via Montestella, nella frazione di Ogliara.

La donna che ha richiesto l’intervento era già fuori dall’auto, che era parcheggiata, per cui non è rimasta coinvolta.

L’auto, una Maserati Grecale, all’arrivo dei soccorritori che hanno domato l’incendio, era già completamente avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta.

Da verificare l’origine del rogo.